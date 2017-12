Teatro Nuovo:”Pastor Ron Gospel Show “

Dopo aver incantato il pubblico di tutta Italia, arriva al Teatro Nuovo di Milano la musica travolgente del Pastor Ron Gospel Show. Il gruppo, che ha fatto il suo debutto in Italia nel 2010 riscuotendo un clamoroso successo di pubblico e critica, arriva sul palco del teatro di Piazza San Babila il 21 dicembre alle ore 20.45.

Lo spettacolo vede come protagonista l’esilarante Pastor Ronald Hubbard una delle figure più conosciute e carismatiche nel panorama gospel internazionale che ha saputo incantare anche il pubblico italiano con la sua strabordante personalità.

Accanto al Pastore Ron altri sei artisti fra cantanti e gandi voci potenti e vellutate in pieno di stile Black.

Due ore di musica Gospel Top Level in cui si inseriscono elementi di comicità e umorismo che trascineranno letteralmente lo spettatore in un vortice di sano divertimento.

Pastor Ron Gospel Show

21 dicembre 2017

ore 20.45

Teatro Nuovo di Milano

piazza San Babila

per info e prenotazioni tel. 02.794026

www.teatronuovo.it