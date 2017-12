Teatro Manzoni: “Festival della Magia” con Raul Cremona

Dopo le edizioni sold out del 2016 e del 2017, anche il 2018 si aprirà con il sorprendente viaggio magico condotto da Raul Cremona.

Per la terza edizione il prestigiatore e comico milanese proporrà ricche novità, a partire dal titolo: Funny Magic, perchè quest’anno protagonista sarà la magia comica.

Sul palcoscenico si alterneranno alcuni degli artisti più interessanti del panorama italiano e internazionale, che proporranno uno stile di magia meno tradizionale, con numeri stravaganti e divertenti affiancandoli a numeri di magia classica.

A fare gli onori di casa come sempre ci sarà Raul Cremona nella collaudata veste di presentatore, ma non solo: in occasione di questo terzo festival in chiave comica, ci saranno le apparizioni di alcuni dei suoi personaggi storici, che, insieme agli altri eclettici artisti, daranno vita a un cast di veri maghi della risata.

A completare questo divertentissimo viaggio ci saranno le incursioni di Felipe, che confermeranno il Festival come un appuntamento imperdibile nel mondo incantato e meraviglioso della magia.

BIGLIETTI

Poltronissima Prestige € 27,00 – Poltronissima € 25,00 – Poltrona € 18,00 – Under 26 € 13,50