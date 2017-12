Teatro Duse: “Bollicine”, il concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine

Atmosfera da Gran Galà, valzer viennesi ed estratti dalle opere classiche più amate di sempre, come ‘Il Lago dei cigni’ e ‘Lo Schiaccianoci’ di Peter Ilich Tchaikovsky, ma anche la travolgente Danza Ungherese di Johannes Brahms e pagine immortali come ‘Toreador’ e ‘Habanera’ dalla ‘Carmen’ di Georges Bizet.

Torna ‘Bollicine’, il concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine, questa volta con un programma tutto nuovo dedicato alla danza e al balletto, in un viaggio ideale attorno al mondo.

Dopo il successo de ‘L’elisir d’amore’, che ha segnato il debutto dei Senzaspine nella produzione lirica, ‘Bollicine’ sarà eseguito il 27 e 28 dicembre al Teatro Duse di Bologna. Reduce da numerosi sold out, l’appuntamento è ormai un ‘must’ per chi vuole prepararsi all’anno nuovo, con un’iniezione di buonumore e allegria.

Nel nuovo programma non mancheranno brani celeberrimi, come il valzer dal primo atto di ‘Giselle’ di Adolphe-Charles Adam e ‘Sul bel Danubio blu’ di Johann Strauss.

Sul podio si alterneranno i due direttori e fondatori dell’orchestra under 35: Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, con i loro stili di conduzione opposti e complementari.

Come vuole la tradizione, non mancheranno sorprese e scherzi tra i musicisti e i direttori, che coinvolgeranno il pubblico, in un crescendo di emozioni e divertimento, fino al gran finale a sorpresa.

Il concerto si concluderà con un brindisi insieme a tutta l’Orchestra, e l’invito è rivolto alle famiglie e ai ragazzi. È infatti previsto quest’anno un biglietto d’ingresso a soli 5 euro per gli under 12. Una chiara scelta dell’Orchestra e del Teatro, finalizzata ad avvicinare i più giovani alla musica classica, proposta nella sua veste più vivace, pur nella massima fedeltà alle partiture.

La stagione sinfonica dell’Orchestra Senzaspine 2017/18 proseguirà a febbraio con ‘Filmusic’, concerto dedicato alla musica del grande cinema e a marzo con ‘Social Concert’, quando sul palco salirà anche il vincitore di ClassXfactor 2018. Le selezioni per la seconda edizione del concorso nazionale dedicato ai solisti classici under 35 sono già aperte. I musicisti possono candidarsi fino alla mezzanotte della vigilia di Natale, scaricando il bando dal sito www.senzaspine.com.

BIGLIETTI:

ON LINE SUI CIRCUITI VIVATICKET E TICKETONE

E PRESSO LE BIGLIETTERIE DI:

TEATRO DUSE DI BOLOGNA – (‘Bollicine’ | 27 e 28 dicembre 2017)