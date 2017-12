Teatro delle Arti: “Gli ultimi saranno gli ultimi”

Cosa ci fa una giovane donna al nono mese di gravidanza con una pistola in mano puntata contro una poliziotta impaurita?

Gaia Nanni, già candidata ai premi UBU come migliore attrice, si cimenta in “Gli ultimi saranno gli ultimi”, giovedì 7 dicembre al Teatro delle Arti di Lastra a Signa/Firenze (ore 21 – biglietto posto unico 10 euro – dalle ore 20 aperitivo teatrale), monologo scritto da Massimiliano Bruno, storico autore di Paola Cortellesi, portato con successo anche sul grande schermo.

Sul palco assieme a Gaia Nanni ci sarà il musicista Gabriele Doria il cui talento cuce, sottolinea e amplifica tutta la struttura narrativa. Regia di Marco Contè.

Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa e alquanto maldestra: irrompe sul posto di lavoro e prende in ostaggio la responsabile del suo licenziamento.

Vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro: una fredda dirigente d’azienda piegata alle leggi di mercato, un’ingenua poliziotta di provincia, un transessuale sarcastico e disilluso, una saggia donna delle pulizie fissata con le canzonette e un bambino che sta per nascere … E se decidesse di venire al mondo proprio quella notte?

Gaia Nanni interpreta tutti i protagonisti: un monologo amaro e dissacrante, figlio dei nostri tempi, pronto a sorprendervi, commossi e divertiti.

