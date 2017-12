Teatro della Creta di Milano:”Danzocolcuore per farti felice”.

Domenica 3 dicembre Fondazione SOLETERRE sarà al Teatro della Creta di MILANO (Via dell’Allodola, 5 – ore 19.00 – ingresso libero), per lo spettacolo natalizio “DANZOCOLCUORE PER FARTI FELICE”, organizzato dalla scuola di danza DANZACOLCUORE e presentato da Paolo Rota. La Fondazione allestirà, per l’occasione, uno stand attraverso cui è possibile donare per sostenere il Programma Internazionale per l’Oncologia Pediatrica (PIOP), un intervento multidisciplinare con azioni che includono educazione alla salute, diagnosi precoce, sostegno psico-socio-educativo, accoglienza e networking.

“DANZOCOLCUORE PER FARTI FELICE”, direzione e regia di Walter Panzetti e scenografie di Tiziano dell’Acqua, è un evento benefico che da oltre 10 anni insieme a Soleterre si pone come obiettivo quello di raccogliere fondi in favore dei bambini e adolescenti malati di cancro e le loro famiglie.

«Sono circa 35mila euro i fondi che fino ad oggi siamo riusciti a raccogliere insieme a Danzacolcuore, una cifra importante destinata ai bambini malati di cancro che vivono nei paesi in cui operiamo – afferma Damiano Rizzi, presidente di Soleterre – come ogni anno questo spettacolo rappresenta un appuntamento fondamentale di ritrovo e festa, ma soprattutto un grande gesto di solidarietà».

Grazie ai fondi raccolti attraverso vari progetti ed iniziative, Soleterre garantisce in 5 Paesi (Italia, Ucraina, Marocco, Costa d’Avorio e Uganda) diagnosi accurate e tempestive, medicine antitumorali e attrezzature mediche, formazione ai medici e supporto psicologico a favore di oltre 10.000 beneficiari tra bambini malati, familiari e personale sanitario.

Per quanto riguarda l’Italia, il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione del Day Hospital Pediatrico del POLICLINICO SAN MATTEO di PAVIA, struttura con cui la Fondazione collabora attraverso attività di supporto psicologico ai bambini oncomalati e alle loro famiglie; supervisione psicologica del personale medico della Struttura Complessa di Onco-ematologia Pediatrica; formazione dei volontari, attività di mediazione linguistica e culturale e lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi ospedalieri.

Soleterre è una Fondazione che lavora per il riconoscimento e l’applicazione del Diritto alla Salute nel suo significato più ampio. Oltre a fornire cure e assistenza medica, si impegna per la salvaguardia e la promozione del benessere psicofisico per tutti e tutte, sia a livello individuale che collettivo, a ogni età e in ogni parte del mondo. La prevenzione, la denuncia e il contrasto delle disuguaglianze e della violenza, qualsiasi sia la causa che la genera, sono parte integrante dell’attività di Soleterre: perché “Salute è giustizia sociale”.