Teatro Carcano: “Rosalyn”

Al Teatro Carcano di Milano da giovedì 11 a domenica 21 gennaio

Marina Massironi e Alessandra Faiella

nel thriller psicologico ROSALYN

Esther O’ Sullivan, scrittrice americana di successo, viene accusata dalla polizia di un omicidio avvenuto anni prima. Per discolparsi, rievoca la storia del suo incontro con Rosalyn, una donna delle pulizie goffa e sprovveduta conosciuta il giorno della presentazione di un libro sulla vera natura del sé.

Rosalyn le aveva confidato la sua relazione clandestina con Ben, uomo bugiardo e perverso che la sottoponeva continuamente a violenze fisiche e psicologiche. Esther, inorridita, l’aveva spinta a reagire; ma quello che era successo dopo, l’imprevedibile evoluzione di Rosalyn, Esther non vorrebbe proprio raccontarla…

Avvincente, comico, ricco di colpi di scena, sostenuto da una scrittura incalzante, Rosalyn scava con irriverenza in una zona incandescente della personalità che tutti noi preferiremmo tenere nascosta.

“Ho voluto parlare di quel grumo compresso e segreto che tutti abbiamo dentro – spiega l’autore Edoardo Erba – Una bomba pronta ad esplodere per mandare in frantumi le nostre fragili vite”.

Nelle parole della regista Serena Sinigaglia “Rosalyn è un thriller psicologico. Rosalyn ti disorienta. Rosalyn è quando pensi di aver capito tutto e invece no, non avevi capito niente. Rosalyn è un gioco di specchi. Rosalyn è comico, ma all’improvviso diventa tragico. È un gioco beffardo, disperato e violento. Senza scampo. Rosalyn è una sfida, un quiz, un meccanismo che si inceppa e tutto precipita. Ciò che appare non è e ciò che è non appare”.

Sul palco, in gara di bravura per intelligenza interpretativa ed empatia, due beniamine del pubblico: Marina Massironi (applaudita con Aldo, Giovanni e Giacomo in teatro, televisione e cinema; in tv con Serena Dandini e Corrado Guzzanti in “Comici” e “L’ottavo nano”; protagonista di diversi successi teatrali sotto la direzione di Dario Fo, Cristina Comencini, Giorgio Gallione, Daniele Luchetti; Premio Flaiano 2015, Premio Persefone 2010, David di Donatello 2000) e Alessandra Faiella (in tv con Serena Dandini in “Producer”, “Pippo Chennedy Show”, “Comici”; partecipa a “Zelig”, “Mai dire domenica”, “Glob”, “Markette”; al cinema con Luciana Littizzetto in “La grande prugna”; autrice dei libri “Il lato B” per Fazi Editore e “La versione di Barbie” per Mondadori).