Stupinisci Sonic Park : Deep Purple

Stupinigi Sonic Park è il nuovo festival musicale dell’estate 2018 con una line up di richiamo internazionale, ospitata nel parco interno della Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (TO). Un’ area concerti di 15.000 mq dove il palco avrà come sfondo gli alberi secolari del parco e per ogni data annunciata sarà previsto un assetto di posti ad hoc per la tipologia di band.

Il parco della residenza sabauda Patrimonio dell’Unesco dal 1997, per la prima volta, diventa la location esclusiva di numerosi concerti, programmati tra fine giugno e metà luglio 2018 per un festival unico con direzione artistica e produzione Reverse Agency.

La prima data annunciata del Stupinigi Sonic Park, promosso da Città di Nichelino, Sistema Cultura e Fondazione Ordine Mauriziano, sarà il concerto del grande ritorno di DEEP PURPLE in programma mercoledì 11 luglio 2018.

Il tour italiano di DEEP PURPLE prevede due date, oltre all’Arena di Verona, il nuovo Stupinigi Sonic Park. Dopo il successo del tour della scorsa estate e del loro nuovo album “InFinite” uscito lo scorso aprile, DEEP PURPLE sono pronti a tornare on the road nel 2018. La band inglese, fra le più influenti in assoluto del panorama rock mondiale, sarà in Italia infatti il prossimo luglio, con due appuntamenti in location affascinanti: l’Arena di Verona e la Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (Torino). DEEP PURPLE suoneranno una scaletta composta di brani nuovi e di vecchi successi che li hanno resi i numeri uno dell’hard rock planetario.

Prossimamente verranno annunciate le altre date del festival Stupinigi Sonic Park.

Ecco di seguito i dettagli per il primo appuntamento:

DEEP PURPLE

11.07.18 NICHELINO (TO), Stupinigi Sonic Park @ Palazzina di Caccia di Stupinigi

Apertura cancelli: ore 18.30

Inizio concerto: ore 21.00

Prezzo del biglietto: a partire da € 50,00 + d.p. | posti numerati

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di martedì 5 dicembre.

Ricordiamo che i biglietti dei concerti Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.

Informazioni: info@stupinigisocinpark.com | FB Stupinigi Sonic Park | #StupinigiSonicPark