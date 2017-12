Striscia la Notizia: Il ritorno di Mikelle Hunziker

Da domani, lunedì 4 dicembre, Michelle Hunziker torna dietro al bancone di Striscia la notizia per la quattordicesima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. Michelle, che prende il posto di Enzo Iacchetti, commenta così il suo ritorno al Tg satirico di Antonio Ricci:

«Per me è sempre una gioia immensa tornare a Striscia. È bellissimo perché è come tornare a casa. Non mi par vero di aver già condotto più di 800 puntate al fianco di Ezio. Insieme a lui farò compagnia ai nostri telespettatori per tutto il periodo natalizio. A proposito, non vedo l’ora di mangiare tutti i panettoni che mi regalerà il produttore di Striscia».

Michelle Hunziker condurrà con Ezio Greggio fino al 6 gennaio. Dall’8 gennaio, invece, Gerry Scotti prenderà il posto di Greggio. La coppia Greggio-Hunziker debutta a Striscia nella stagione 2004/2005 e a oggi ha condotto insieme 827 puntate.