Sergio Bonelli Editore: nuovi arrivi in libreria e fumetteria

Il 30 novembre arrivano in libreria e in fumetteria moltissime novità firmate Sergio Bonelli Editore.

Si parte con il Troll, il Carogna, la letale Siran, l’elfo Avedis, il Capitano: i membri della spietata banda dei SENZANIMA, a cui il giovane Ian, fuggito di casa, si unisce come mercenario.

È l’inizio dell’avventura mozzafiato che tiene a battesimo una nuova collana di Dragonero, composta di storie dal taglio più cupo e adulto. Questo volume, splendidamente illustrato da Mario Alberti e impreziosito da materiali extra, è stato presentato in edizione speciale in anteprima a Lucca 2017 e dà il via al racconto dei giorni in cui il giovane Dragonero si unisce alla famigerata compagnia mercenaria conosciuta come “i Senzanima”, iniziando a viaggiare e combattere in lungo e in largo per i territori imperiali durante il periodo dei Tumulti. Scritto da Luca Enoch e disegnato da Mario Alberti, SENZANIMA rappresenta il capitolo iniziale di una serie di prossima pubblicazione. Il trailer ufficiale è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=RGdXrfyINFI

NATHAN NEVER. DOPPIO FUTURO ci trasporta nel 2280 della nuova datazione, quando Amim Kelvan, medico di bordo dell’astronave “Dakkar”, viene proiettato indietro nel tempo di quasi duecento anni da un’anomalia spazio-temporale. Sarà lui a consegnare a Nathan Never la registrazione che in futuro servirà a dar speranza agli uomini nelle guerre tecnobiologiche contro i terribili tecnodroidi che, prossimi alla sconfitta, inviano a loro volta due agenti nel passato per uccidere Kelvan.

Questa storia, interamente colorata per questa edizione, ha dato il via alla saga del Tecnodroidi, una trilogia che ha influenzato l’intero universo fantascientifico di Nathan Never

Per i fan di Zagor arriva invece sugli scaffali NOI, ZAGOR, un dvd accompagnato da un prezioso albetto. Da oltre cinquanta anni, il personaggio creato da Sergio Bonelli, col contributo grafico di Gallieno Ferri, non conosce crisi, tanto da essere definito un piccolo miracolo editoriale, amatissimo non solo in Italia, ma anche in Brasile, Croazia, Serbia, Spagna e Turchia… Qual è il segreto di Zagor? A questo quesito prova a rispondere il film di Riccardo Jacopino, entrando nella redazione Bonelli, negli studi di disegnatori e sceneggiatori, nei raduni dei fan, per trovare la chiave di lettura di una passione sconfinata.

Tex. Vendetta indiana è la ristampa cartonata e a colori della prima mitica storia illustrata da Giovanni Ticci. Un classico, scritto da Gianluigi Bonelli, riproposto in un’edizione esclusiva, che si inserisce tra le iniziative pensate per festeggiare i cinquant’anni del celebre autore senese al servizio del Ranger bonelliano. Abbinata al volume, infatti, c’è anche una scatola di Monopoly – il celebre passatempo che da oltre ottant’anni spopola tra i giocatori di tutto il mondo – in un’edizione esclusiva, dedicata proprio a Tex.

Realizzato da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con Hasbro, il Monopoly di Tex permetterà a un gruppo da 2 a 6 giocatori di intraprendere un lungo viaggio, a colpi di dadi, tra le tante città e i luoghi che da quasi settant’anni vedono Tex protagonista delle sue avventure: lo scopo è impadronirsi dei terreni, edificandovi case e alberghi, puntando a prevalere sugli avversari e divenire così veri e propri conquistatori del West! Il tabellone, su cui campeggia uno splendido Tex visualizzato da Giovanni Ticci – che con il suo segno inconfondibile caratterizza anche tutte le altre illustrazioni della confezione – è accompagnato da carte di Probabilità e Imprevisti, banconote, case, alberghi realizzati per l’occasione in puro stile western. Anche i segnalini di gioco vengono direttamente dall’immaginario della Frontiera: lo stivale, il totem, il cactus, la stella da Ranger, il ferro di cavallo o il cappello da cowboy… quale sceglierete?

Per chi vuole mettere in gioco tutta la sua passione per la nona arte, dimostrare le sue competenze in ambito fumettistico, tuffarsi con la memoria tra i nomi e le gesta degli eroi e i supereroi, misurare quanto ne sa sulle avventure e i protagonisti che hanno riempito l’immaginario fantastico mondiale, arriva invece il Trivial Pursuit dei Fumetti. Un’elegante confezione di latta contenente il tabellone, il dado, i segnalini e 1.200 domande divise in sei categorie: Autori, Personaggi, Eroi e Supereroi, Fumetto Straniero, Fumetto Umoristico e fumetto Bonelli.

Il gioco in scatola è venduto in abbinamento a Sergio Bonelli Editore. La fabbrica dei sogni, una corposa e al contempo agile enciclopedia di tutti i personaggi e le pubblicazioni Bonelli, dagli anni Quaranta fino ai giorni nostri. Attraverso le sue 160 pagine si potranno scoprire il ricco e variegato mondo degli Eroi Bonelli, per poi lanciarsi a rispondere correttamente alle tante domande proposte in questa categoria di sfida nell’ambito del Trivial Pursuit dei Fumetti.