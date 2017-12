“Sconsolata” torna in teatro con lo spettacolo “Ma voi…come stai?!”

Dopo aver conquistato il grande pubblico con le sue interpretazioni in tv e al cinema, ANNA MARIA BARBERA porta in teatro lo spettacolo “MA VOI…COME STAI?!”.

«”La vita è l’arte dell’incontro” dice il poeta de Moraes e, come interprete del mio tempo, aggiunge l’autrice, sento il dovere di restituire valore all’incontro umano laddove l’era digitale vorrebbe ridurlo a virtuale, spacciandone il surrogato per nutriente con voragini di bulimica solitudine. Nella domanda che il titolo annuncia rivolgendosi al Pubblico, il rispetto per quanto ci portiamo dentro inascoltato, il sentimento per un’umanità sperduta senza il faro della divina direzione, un desto riserbo verso le seduzioni tecnologiche di questa realtà sempre accesa, che spegne a poco a poco la nostra potenza vitale ammalandola di dipendenza e nostalgia, per un’esistenza a cui assistiamo senza poterla sentire profondamente, istintualmente e sacralmente “nostra”».

“MA VOI..COME STAI?” è un’attenzione allo spirito con spirito. Una riflessione che diventa dialogo senza rinunciare alla forza liberante di una risata o alle suggestioni musicali del LEORAVERAJAZZ TRIO che accompagna l’artista.

Un appuntamento per dirci di noi! In una programmazione che registra il tutto esaurito, da gennaio le date ancora disponibili per chi desidera ribadire il proprio esserci, sempre più omologati dall’industria e sempre meno considerati nella nostra vibrante unicità.

28 DICEMBRE – MARCIANISE (Caserta)

31 DICEMBRE – Capodanno in Piazza Mazzini – ARENZANO (Genova)

20 GENNAIO – Teatro Galleria Legnano – LEGNANO (Milano)

26 GENNAIO – Teatro Michelangelo – MODENA

27 GENNAIO – Teatro Brixia Forum – BRESCIA

17 FEBBRAIO – Teatro Politeama Ruzzi – VASTO (Chieti)

28 FEBBRAIO – Palacongressi Lugano – LUGANO (Svizzera)

19 MARZO – Teatro Nazionale – MILANO

11 APRILE – Teatro Duse – BOLOGNA

05 MAGGIO – Pala Creberg Bergamo – BERGAMO

I biglietti sono attualmente disponibili in prevendita su www.ticketone.it.