Sciopero medici

“Come Regioni viviamo le stesse frustrazioni e difficolta’ che vivono i medici di non riuscire ad avere le risorse necessarie per sostenere il rinnovo dei contratti e soprattutto per l’assunzione di personale. Quindi oggi siamo solidali con i medici e chiediamo al Governo nazionale di investire maggiormente in Sanita’, e valorizzare le Regioni virtuose come la nostra, dando la possibilita’ di utilizzare in modo piu’ autonomo e flessibile le nostre risorse”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera rispondendo alle domande dei giornalisti in merito allo sciopero nazionale indetto oggi dai medici, a margine dell’inaugurazione, questa mattina, delle nuove sale chirurgiche con robot, neuro-navigatori e schermi ad ultra definizione del Policlinico di Milano.