Sam Smith: “One last song”

E’ disponibile da venerdì 15 dicembre, per la programmazione radiofonica “ONE LAST SONG”, il nuovo singolo di SAM SMITH tratto dal suo nuovo album “THE THRILL OF IT ALL”.

Dal nuovo album di SAM SMITH (che ha raggiunto ottimi risultati in tutti i principali paesi del mondo a partire da UK e USA dove l’album ha debuttato al #1 posto) è stato estratto il primo inedito “Too Good At Goodbyes” (oltre 377 milioni di views per il video https://youtu.be/J_ub7Etch2U) un successo mondiale che ha raggiunto la #1 posizione della Global Spotify (ad oggi ha superato quota 335 milioni di riproduzioni), di iTunes USA e ha sbancato tutte le classifiche UK (Spotify, iTunes, di vendita ufficiale) e il brano “PALACE” protagonista della nuova campagna APPLE.

Sabato, 16 dicembre, andrà in onda alle ore 20:50 su SKY1 lo speciale UNO IN MUSICA SAM SMITH, dedicato al cantante britannico e al suo nuovo album. UNO IN MUSICA SAM SMITH andrà in onda in replica anche il 17 dicembre (ore 12:30 – 19:25), il 18 dicembre (ore 15:40) e il 21 dicembre (ore 16:35) e sarà disponibile anche su Sky On Demand.

Questa la tracklist del disco disponibile in fisico e digitale: “Too Good At Goodbyes”, “Say It First”, “One Last Song”, “Midnight Train”, “Burning”, “Him”, “Baby, You Make Me Crazy”, “No Peace” (feat. YEBBA), “Palace”, “Pray”, “Nothing Left For You”, “The Thrill Of It All”, “Scars”, “One Day At A Time”.

In “THE THRILL OF IT ALL” Sam ha portato avanti il suo lavoro con l’amico e collaboratore di lunga data Jimmy Napes, a cui questa volta si affiancano personalità del calibro di Timbaland, Malay, Jason “Poo Bear” Boyd e Stargate. Tra le nuove tracce anche un duetto mozzafiato con l’artista indipendente YEBBA in “No Peace”.

SAM SMITH sarà in tour il prossimo anno e saranno i palchi di Milano e Verona ad ospitarlo in Italia rispettivamente venerdì 11 maggio al Forum di Assago (Milano) e sabato 12 maggio all’Arena di Verona. Per informazioni www.vivoconcerti.com.

Sono trascorsi più di tre anni dalla pubblicazione dell’opera prima “In The Lonely Hour” e da allora SAM si è affermato come uno dei più grandi artisti del pianeta, con oltre 12 milioni di album venduti in tutto il mondo, una serie di premi prestigiosi come un Academy Award, un Golden Globe, tre Brit Awards, tre Billboard Music Awards, quattro Grammy’s e sei MOBO Awards.

Il nome e la voce di SAM SMITH (nato il 19 maggio 1992 a Bishop’s Stortford) si sono fatti conoscere grazie a due importanti collaborazioni che gli hanno aperto la strada verso il successo: quella con i Disclosure nel brano “Latch” e quella, planetaria, con Naughty Boy “La La La”.

I suoi due singoli “I’m Not The Only One” (certificato Doppio PLATINO in Italia) e “Stay With Me” (certificato 3 volte PLATINO in Italia) hanno raggiunto le vette delle classifiche mondiali, ottenendo milioni di visualizzazioni su YouTube (89 milioni il primo, 776 milioni il secondo).