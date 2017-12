Dopo il ritorno in gran stile con il nuovo disco di inediti “VALELAPENA” (Etnagigante/ArtistFirst), ROY PACI & ARETUSKA sono attualmente impegnati con il loro tour nei club delle principali città italiane per presentare dal vivo l’ultimo album e i loro più grandi successi. La prossima tappa del tour sarà il 21 dicembre all’Auditorium Popolare di Cosenza.

La dimensione del live è senza dubbio quella in cui la band dà il meglio di sé, lo testimonia la loro lunga carriera e le numerose partecipazioni in prestigiosi festival di tutto il mondo, e anche durante questo tour è grandissima l’energia che coinvolge il pubblico.

“Valelapena”, infatti, è un disco di grande svolta per il suono di Roy Paci & Aretuska e questo cambiamento è anche il nuovo abito dei live, durante il quale propongo al pubblico sia i brani del nuovo disco sia canzoni del loro repertorio riarrangiate per l’occasione dando maggiore spazio, rispetto al passato, al sound elettronico.

«Quando stavamo lavorando al disco ci siamo domandati spesso in che modo saremmo riusciti a portarlo sul palco, la resa dal vivo di un lavoro come “Valelapena” è senza dubbio una sfida, ma è una sfida stimolante. Non vediamo l’ora di incontrare il pubblico che potrà assistere a un live rinnovato nei suoni, in linea con la nuova fatica discografica, ma sempre fedele a quei principi che hanno contraddistinto la nostra carriera: alta qualità musicale, impatto sonoro identitario e tanto divertimento, sopra e sotto il palco»

ROY PACI & ARETUSKA presenteranno live il nuovo album e i loro più grandi successi durante i seguenti appuntamenti (il calendario è in continuo aggiornamento e i concerti sono una produzione Massimo Levantini per Live Nation Italia, per info: www.livenation.it):

17 NOVEMBRE al DRUSO di RANICA (BERGAMO)

18 NOVEMBRE al CAMPUS MUSIC INDUSTRY di PARMA

23 NOVEMBRE al MAGNOLIA di SEGRATE (MILANO)

30 NOVEMBRE all’HIROSHIMA MON AMOUR di TORINO

2 DICEMBRE al FAQ di GROSSETO

7 DICEMBRE alla LATTERIA MOLLOY di BRESCIA

21 DICEMBRE all’AUDITORIUM POPOLARE di COSENZA

22 DICEMBRE ai CANDELAI di PALERMO

23 DICEMBRE al LAND di CATANIA

6 GENNAIO al MONK di ROMA