Paola Cortellesi e Antonio Albanese protagonisti del video degli Actual

Paola Cortellesi e Antonio Albanese, che vedremo presto sul grande schermo con la commedia Come un gatto in tangenziale, sono i protagonisti del nuovo video degli Actual. Al centro della vicenda la storia d’amore tra i figli dei protagonisti interpretati dall’attrice romana e dall’attore lombardo.

Nel film diretto da Riccardo Milani, in uscita nei cinema il prossimo 28 dicembre, Giovanni (Antonio Albanese) è un intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro di Roma, mentre Monica (Paola Cortellesi) un’ex cassiera con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia in cui vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. La loro diversità è destinata a unirsi per un obiettivo comune: mettere fine alla storia d’amore tra i due adolescenti.

Gli Actual, “i massimi esperti del rapporto tra Roma Nord e Roma Sud” come li definisce Paola Cortellesi nei panni di Monica nel video, sono scelti per risolvere la diatriba tra i due genitori relativamente alla storia d’amore tra i due figli. Ci riusciranno?