Nuovi spazi per nuove collezioni al Museo Poldi Pezzoli

Il Poldi Pezzoli è protagonista di un cambiamento “storico”: l’ampliamento dei propri spazi espositivi. Tre nuove sale collegate armoniosamente al Salone Dorato vanno ad arricchire il museo. Il nuovo percorso di visita guida il pubblico alla scoperta di tre nuove collezioni giunte al Museo: un’importante collezione di orologi da persona dal XVI al XX secolo, un significativo nucleo di ceramica apula del IV-III secolo a.C. e una preziosissima collezione di porcellane europee del XVIII secolo di Guido e Mariuccia Zerilli-Marimò.

Aperture straordinarie

Martedì 2 e sabato 6 gennaio il Museo resta aperto.

Per le famiglie

In occasione di L’arte merita più spazio, i servizi educativi del Museo, in collaborazione con Ad Artem, presentano un calendario di proposte per avvicinare le famiglie con bambini di 4-5 anni e di 6-10 anni ai nuovi ambienti del Museo.

NATALE A CASA POLDI PEZZOLI | Visita e laboratorio per famiglie con bambini 4-5 anni, durata 2 ore

Gian Giacomo Poldi Pezzoli fa gli onori di casa accompagnando i bambini nella sua meravigliosa dimora e rivivendo con loro il Natale, le tradizioni natalizie in voga nella Milano nell’Ottocento, negli ambienti arredati con mobili e oggetti preziosi.

Ma, cosa è successo? Davvero è avvenuto ciò che Gian Giacomo ha desiderato fortemente per tutta la vita? La sua casa si è ingrandita, la sua collezione si è arricchita di meravigliosi oggetti donati da generosi collezionisti!

Questo è davvero un Natale da non dimenticare: lo festeggiamo dipingendo una vetrata colorata, per portare con noi un ricordo di questa casa delle meraviglie.

Calendario

3, 6 e 14 gennaio 2018 ore 11.00

SGUARDI RITRATTI | Visita laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni, durata 2 ore

Quante persone ci guardano in questo Museo! E dire che siamo venuti pensando noi di dare un’occhiata… E non solo ci osservano, ma raccontano storie e caratteri di personaggi del passato. L’affascinante Galleria dei Ritratti, che caratterizza l’allestimento dei nuovi spazi, e altre straordinarie opere del Museo invitano piccoli e grandi a osservare con attenzione le immagini di altre epoche, per leggere meglio anche il nostro presente.

Ora tocca a noi dipingere un ritratto! Questa volta non utilizziamo i tubetti già pronti, ma, seguendo le antiche ricette dei pittori rinascimentali, mescoliamo le preziose polveri dei pigmenti con l’uovo, per ottenere pennellate brillanti.

Calendario

3, 6 e 14 gennaio 2018 ore 15.30

Costi

Ingresso al Museo, visita e laboratorio pacchetto famiglia (4 persone) € 35,00

Un bambino e adulto € 25,00

Supplemento di € 10,00 per ogni bambino o adulto in più

Informazioni e prenotazioni

www.adartem.it | info@adartem.it

Per i piccoli visitatori (5-10 anni) e le loro famiglie è a disposizione gratuitamente, durante tutto il periodo natalizio, la scheda KIDS TRAIL: un percorso alla ricerca di particolari delle opere nelle nuove sale del Museo Poldi Pezzoli. Tutti i bambini ricevono un omaggio alla fine del percorso.

Visite guidate

In occasione di L’arte merita più spazio, il Museo organizza visite guidate alle collezioni e ai nuovi spazi: martedì 2 gennaio ore 16.00 e domenica 7 gennaio ore 16.00.

Durata: 1 h circa

Massimo: 25 persone

Su prenotazione 02 794889 – 02 796334

Costo: visita guidata gratuita | ingresso alla mostra e al museo € 10/7

A disposizione dei visitatori audioguide, per adulti (in diverse lingue) e bambini (in italiano e in inglese).

Il Museo Poldi Pezzoli è chiuso il 1° gennaio