Novità Politiche Giovanili

“Aiutare giovani che oggi sono senza lavoro e senza competenze specifiche a diventare protagonisti attivi dello sviluppo cittadino è uno degli obiettivi più ambiziosi che un’amministrazione pubblica possa perseguire nelle proprie politiche giovanili. Ed è proprio l’obiettivo che il Comune di Milano si è posto nell’elaborare MiGeneration Lab – Restart”. Così la vicesindaco e assessore all’Educazione, Anna Scavuzzo, racconta il progetto con cui Palazzo Marino ha partecipato al bando promosso da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto al disagio delle nuove generazioni, aggiudicandosi un finanziamento di 190 mila euro.

In aggiunta a cofinanziamenti locali per oltre 114 mila euro, di cui 38 mila a carico di Palazzo Marino – tra i partner che contribuiranno a realizzare Restart figurano anche Città Metropolitana, Actionaid, Diapason, Opendot e Wemake – queste risorse permetteranno di sperimentare nuovi modelli di inclusione, acquisizione di competenze e partecipazione sociale dei giovani tra i 18 e i 25 anni, in condizioni di particolare fragilità dovute a difficoltà economiche e scarsità di capitale sociale, che non stanno studiando né lavorando (i cosiddetti NEET).

Il progetto, che affina alcune delle metodologie già positivamente sperimentate con il progetto “MiGeneration Lab”, intende valorizzare il protagonismo dei giovani mediante un “patto” che sancisca, a fronte di un investimento formativo da parte dell’Amministrazione pubblica, un impegno fattivo dei giovani che saranno coinvolti attivamente nella realizzazione di interventi di sviluppo del territorio.

Si va dalla formazione specifica in ambiti innovativi – come agrifood, sartoria del riuso e comunicazione web – ai percorsi di coprogettazione nei fablab della città. Dalla creazione di un team di giovani che, accompagnati da un tutor, entrino per un periodo nelle piccole e medie imprese del territorio che intendono ripensare i propri sistemi di welfare, alle passeggiate teatrali alla scoperta dei quartieri di Milano. Dall’evento di business matching “Borsa dell’Innovazione Generativa” ai progetti di recupero di beni comuni.