Noel Gallagher @ I-Days 2018

Succede solo a I-DAYS 2018. Noel Gallagher sarà sul palco di I-DAYS 2018 all’AREA EXPO – Experience Milano il prossimo 23 giugno. Ancora una volta un grandissimo artista della scena musicale mondiale arriva in Italia, un’occasione unica e da non perdere che arricchisce il cast di I-DAYS 2018 dopo gli annunci di Pearl Jam, The Killers, Liam Gallagher, Queens Of The Stone Age e The Offspring.

Noel Gallagher’s High Flying Birds sarà live in Italia anche l’11 aprile al Fabrique di Milano per presentare il nuovo album di inediti “Who Built The Moon?”.

“Who Built The Moon?” è il terzo disco di Noel Gallagher’s High Flying Birds, uscito lo scorso venerdì 24 novembre 2017 via Sour Mash. Pur mantenendo le melodie e la scrittura tipica che contraddistingue la band, l’album si coniuga a metà fra il sperimentale e un jukebox in cui le influenze musicali sono senza tempo. Il disco è frutto della collaborazione creativa, durata due anni, con il famoso producer, dj e compositore, David Holmes.

Noel Gallagher è tra i più importanti songwriter mondiali che ha segnato con le sue canzoni in modo indelebile la storia del rock inglese.

I-DAYS MILANO 2018 si terrà nella nuova location all’AREA EXPO-Milano Experience: un’area verde specifica attrezzata per i grandi concerti all’interno dello spazio che ha ospitato EXPO 2015. Finalmente anche in Italia ci sarà un luogo altamente qualificato con tutti i servizi treni, metro, parcheggi, servizi igienici residenti e un ambiente adeguato per accogliere nel miglior modo il pubblico della musica live internazionale.

Questo è il cast di I-DAYS MILANO 2018 con gli artisti già confermati:

GIOVEDI’ 21 GIUGNO: The Killers + Liam Gallagher

VENERDI’ 22 GIUGNO: Pearl Jam

SABATO 23 GIUGNO: Noel Gallagher’s High Flying Birds

DOMENICA 24 GIUGNO: Queens Of The Stone Age + The Offspring