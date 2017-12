“Natale in casa Cupiello” al Teatro Nuovo di Milano

Uno dei testi più famosi del grande Eduardo De Filippo arriva al Teatro Nuovo di Milano. Venerdì 8 dicembre alle ore 15.30 è in scena “Natale in casa Cupiello” diretto da Gianluca Vitale e Piero Cognasso.

È la Vigilia di Natale e in casa di Luca Cupiello, “giocando” con il suo presepe Luca, il capofamiglia, cerca disperatamente di comunicare ai suoi cari i propri sentimenti per le cose semplici e tradizionali, ricevendone però in cambio solo indifferenza, fastidio e insofferenza.

Lucariello, in un suo “tempo sospeso”, non si accorge (o non vuole accorgersi?) dei “guai” che circondano se stesso e la sua famiglia che, come tante, vive invece angosce e problemi quotidiani.

Un testo che è ormai da tempo un classico del teatro, portato in scena da L’Officina Culturale da Mario Pirrello nei panni di Luca, Assunta Musella nel ruolo di Concetta sua moglie, Rossano Vitale e Concetta Sileo, i suoi due figli, Vincenzo Mosca, il fratello; e ancora Raffaele Panariello nel ruolo del genero. Completano il cast Nunzio Guzzardi, Maurizio Cotevino, Laura Glionna, Valeria Valeri, Giuseppe Laguardia, Marilena Digani e Katia Bruno.

Una messa in scena essenziale in cui tutto pare galleggiare: una sorta di bolla sospesa, metafora del mondo interiore di Lucariello, nella quale i personaggi emergono in tutta la loro grottesca e drammatica umanità, trasportando così in una dimensione assoluta una situazione solo all’apparenza “famigliare”.