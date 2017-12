Nameless Music Festival: Armin van Buuren primo Headliner dell’Edizione 2018

Torna il festival EDM per antonomasia, il NAMELESS MUSIC FESTIVAL che, di anno in anno, ha richiamato migliaia di appassionati da tutta Europa insieme a dj e artisti di fama internazionale, a Barzio (Lecco), nella perla della Valsassina dal 1 al 3 giugno 2018.

Dopo la presentazione internazionale d’eccezione, nella più grande rassegna europea, l’Amsterdam Dance Event, si inizia a delineare la line up della nuova edizione e il primo nome ad essere annunciato è uno dei più grandi DJ e produttori EDM del mondo da oltre vent’anni: ARMIN VAN BUUREN.

Armin van Buuren è un abituè dei grandi palchi e folle oceaniche. La sua dedizione verso la musica elettronica, gli è valsa una nomination ai Grammy con “This Is What It Feels Like” (feat. Trevor Guthrie) e ha conquistato la vetta della classifica Top 100 DJs stilata da DJ Mag per cinque anni dove attualmente è al #3 nella graduatoria del 2017. Dal 2001, ha un suo show radiofonico di due ore, chiamato “A State Of Trance” (ASOT), trasmesso settimanalmente in più di 84 paesi e con un ascolto medio di 37 milioni di persone.

Radio ufficiale del Festival RADIO 105.

BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili online su www.namelessmusicfestival.com

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.