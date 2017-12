Martedì 31 gennaio 2018 l’Archivio-Museo CSAC riapre al pubblico con tante novità per il nuovo anno e un programma ricco di attività dedicate ad adulti e bambini.

VISITA ALL’ABBAZIA DI VALSERENA

Ogni sabato mattina (a partire dal 13 gennaio) alle ore 11 è prevista una visita guidata alla scoperta dell’imponente complesso monastico cistercense di Valserena.

Costo: euro 10; euro 5 per chi usufruisce dell’ingresso gratuito. È gradita la prenotazione.

CSAC NUOVI LABORATORI DIDATTICI:

1° sabato del mese

Progettiamo insieme il tuo libro d’artista.

Il laboratorio prevede la costruzione di un personale e inedito “libro d’artista” a partire dai progetti editoriali e dalle riviste ideate da Ettore Sottsass.

2° sabato del mese

L’archivio prende vita!

I bambini potranno creare narrazioni e sceneggiature partendo dalle opere di Ettore Sottsass, per mettere in scena, interpretare i viaggi e i progetti compiuti dall’artista, nel corso della sua lunga e avventurosa vita.

3° sabato del mese

Costruisci il tuo archivio!

Durante l’attività, ogni bambino con un oggetto personale, darà vita ad una scheda d’archivio raccontando così la storia dei propri ricordi.

4° e 5° sabato del mese

Caccia all’errore!

I piccoli partecipanti osserveranno alcune opere esposte di Ettore Sottsass per trovare le differenze tra gli originali e le riproduzioni consegnate dagli operatori.

Durata di ogni laboratorio: dalle 16 alle 18. Costo: euro 5 a bambino.

È gradita la prenotazione.

FESTA DELL’EPIFANIA

Sabato 6 gennaio, in occasione della festività dell’Epifania, apertura straordinaria dalle ore 10 alle 19 con un ricco programma di attività per adulti e bambini.

Per la giornata, la Locanda Abbazia e l’Archivio-Museo CSAC propongono la possibilità di degustare un aperitivo a prezzo speciale.

Visita guidata e aperitivo: euro 17

Ingresso al Museo e aperitivo: euro 15

Carta del Docente

L’Archivio-Museo CSAC dà la possibilità a tutti i docenti di acquistare biglietti, visite guidate e volumi con la Carta del Docente.

Giorni e orari di apertura:

Martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 15 alle 19

Mercoledì, sabato e domenica: dalle ore 10 alle 19

Ricordiamo che l’Archivio- Museo CSAC è chiuso per le festività natalizie dal 24 dicembre al 1° gennaio 2018.