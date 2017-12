In attesa del suo nuovo album di inediti in uscita a marzo, il 15 dicembre LUCA SETA sarà in concerto presso la Music Hall della Chulalongkorn University di Bangkok (Thailandia) insieme al “Gabriele Buonasorte Quintet”, in occasione della dodicesima edizione dell’ “ITALIAN FESTIVAL IN THAILAND 2017”. Quello a Bangkok sarà uno degli ultimi concerti del tour “In viaggio con Kerouac”, prima dell’uscita del nuovo album.