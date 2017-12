Luca Gemma vince il “Premio Giorgio Lo Cascio 2017″

Il cantautore LUCA GEMMA, che ha da poco pubblicato il disco “LA FELICITÀ DI TUTTI” (Adesiva discografica/Self), si aggiudica il “PREMIO GIORGIO LO CASCIO 2017”, dedicato alla canzone d’autore.

Il “PREMIO GIORGIO LO CASCIO 2017” è un riconoscimento nato nel 2005 in memoria dello storico cantautore romano scomparso nel 2001 e assegnato ogni anno da una giuria composta da 30 giornalisti musicali a cantautori di valore fuori dai circuiti mainstream. Giorgio Lo Cascio all’inizio della sua carriera aveva formato con Francesco De Gregori il duo “Francesco e Giorgio” e successivamente, anche con Antonello Venditti e Ernesto Bassignano, “I giovani del Folk” (i “quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulle spalle” di “Notte prima degli esami” di Venditti).

Il premio, direzione artistica di Enrico Deregibus, è organizzato dall’Associazione Primavera Andreolese con il patrocinio della Regione Calabria e dell’amministrazione comunale di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio.

Luca Gemma sarà premiato nei prossimi mesi a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro) e per l’occasione si esibirà in concerto per eseguire i brani del suo nuovo album. La data della premiazione verrà annunciata prossimamente