“Lorenzo Live 2018”: nuova data

Dopo Stoccarda, Vienna, Zurigo, Bruxelles, prima della chiusura del 30 giugno a Lugano, per la prima volta il tour di Lorenzo fa tappa nella capitale britannica nella straordinaria location della SSE Arena di Wembley.

“Vi faremo ballare, cantare, godere, emozionare, stancare, ridere, piangere, ricaricare, vivere! Stiamo provando un sacco di pezzi, suoneremo fino alla fine del mondo, partendo dall’ombelico”, ha dichiarato Jovanotti a margine della presentazione del suo nuovo album Oh,vita!, l’album prodotto da Rick Rubin e già disco di platino a sole due settimane dall’uscita.

Dopo il successo di “Lorenzo negli stadi 2015” e del successivo “Lorenzo nei Palasport”, Jovanotti, dal 12 febbraio prossimo, proporrà un nuovo tour di 55 appuntamenti che al suo annuncio ha già messo a segno un piccolo record. Sono infatti dieci per la prima volta in assoluto, le date annunciate al Forum di Milano.

A seguire otto le serate attualmente previste a Roma (dal 19 aprile), nove a Firenze (dal 10 marzo). Il tour si completa con tre tappe a Rimini (dal 3 marzo) quattro a Torino (dal 3 aprile), tre a Bologna (dal 13 aprile), due ad Acireale (8 e 9 maggio), e sei serate in uno speciale allestimento estivo all’Arena di Verona (dal 15 maggio).

Lo show proseguirà poi il suo viaggio ad Eboli (25 e 26 maggio), poi ad Ancona (1 e 2 giugno) per poi spingersi in Europa: Stoccarda (16 giugno), Vienna (19 giugno), Zurigo (21 giugno), Bruxelles (23 giugno), Londra (nuova data 25 giugno), per chiudere a Lugano il 30 giugno prossimo.