“Lorenzo Live 2018″: Aggiunte nuove date al Forum di Milano

“Lorenzo Live 2018”, il nuovo tour di Jovanotti che debutta a Milano il 12 febbraio pros-simo, si arricchisce di due nuovi appuntamenti. Dopo essere stato il primo tour con dieci date consecutive al Forum, si aggiungono infatti due nuovi show che chiudono il periodo milanese.

Trident Music infatti, a fronte dell’importante richiesta di biglietti, propone due ulteriori serate per i numerosi fan del capoluogo lombardo che ospiterà la prima nazionale del tour.

Al Forum di Assago quindi, alle già previste dieci serate, si aggiungono il 27 e il 28 feb-braio. Per Milano il calendario è definitivo e non potranno essere aggiunte ulteriori date.

I biglietti saranno disponibili da domani 28 dicembre, su www.ticketone.it

Lo show sarà in dieci città italiane per lunghi periodi proprio per permettere un allestimento customizzato di ogni singolo Palazzo, sfruttando completamente le caratteristiche dello spazio e proponendo uno show unico, a 360 gradi.

Uno spettacolo immersivo, avvolgente che inizia all’ingresso del Palazzo e che stupirà con un allestimento unico, sorprendente, completamente nuovo, mai visto prima.

“Stiamo lavorando allo “spirito” dei concerti che faremo, attraverso tutti i “mezzi di e-spressione” coinvolti (musica, visual, scenografia, tecnologia, suono, effetti speciali, spazio scenico, ecc.). Voglio fare il mio spettacolo migliore da sempre!”