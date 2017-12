Domani, sabato 2 dicembre, ore 16.30, al Chiostro Nina Vinchi, Marco Paolini e Gianfranco Bettin presentano il libro Le avventure di Numero Primo, edito da Einaudi.

Numero Primo, bambino tecnologico e misterioso, non è solo il protagonista del romanzo, ma è anche il personaggio principale della pièce teatrale, scritta da entrambi gli autori, in scena al Teatro Strehler fino al 10 dicembre.

I due scrittori raccontano dell’opera-spettacolo e di come il nostro mondo sia sempre più permeato di tecnologia con il giornalista Luca De Biase.