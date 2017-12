Giovedì 14 dicembre DANIEL LUMERA, scrittore e formatore internazionale, presenterà per la prima volta dal vivo il suo ultimo libro “L’ARTE DI FAR SUCCEDERE LE COSE” alla libreria Esoterica del Gruppo Anima (ore 19.00 – Galleria Unione 1, Milano).

Nel libro (edito da ROI Edizioni) il docente nel postgrado in Leadership e sviluppo umano presso l’Università di Girona e direttore della Fondazione MyLifeDesign, guida i lettori in un percorso alla scoperta del funzionamento della mente, del subconscio e dei condizionamenti ai quali siamo sottoposti.

“Saper fare succedere le cose” è un’abilità che dipende da specifiche conoscenze, linguaggi profondi, simbolici, nella maggioranza dei casi inconsapevoli. Il successo implica il coraggio di ascoltarsi in profondità, di scoprire quali sono le proprie esigenze più intime e poi di riuscire ad attivare un particolare tipo di volontà capace di renderle reali, fattive, concrete.

Attraverso l’esplorazione di innovativi concetti, quali le cinque intelligenze (biologica, emotiva, mentale, artificiale e spirituale), i codici nascosti che influenzano il nostro comportamento, i giochi di potere e l’Economia del dono, questo libro offre una serie di tecniche e prospettive per vivere liberi e consapevoli, entrando in un nuovo paradigma dove creatività e intuizione possono cambiare intenzionalmente le regole del gioco.

“Non si tratta di lasciare accadere, ma proprio di far avvenire ciò che si desidera, sia esso il trovare un partner, realizzare un desiderio, determinare una data situazione, riuscire a concretizzare un viaggio, un incontro, un’informazione o un contatto utile per…” – afferma l’autore del libro DANIEL LUMERA.

Esistono elementi apparentemente invisibili che rendono un individuo e le cose che fa unici e irripetibili. Questo qualcosa è un codice personale, un insieme di informazioni inconsapevoli, di “segni” che ci appartengono intimamente e che influenzano l’andamento della nostra esistenza. Questo codice si può scoprire, conoscere e trasformare convertendo il nostro destino – ovvero ciò che in apparenza facciamo oltre e al di fuori della nostra volontà – in una scelta consapevole, con tutta la responsabilità che ciò comporta. Disegnare la propria vita vuol dire scoprire le proprie esigenze e attivare un particolare tipo di volontà capace di realizzarle.

DANIEL LUMERA è il direttore della Fondazione MyLifeDesign e presidente della International School of Forgiveness (ISF). Ideatore della Giornata Internazionale del Perdono, che nel 2017 riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana. Docente nel postgrado in Leadership e sviluppo umano presso l’Università di Girona. È considerato un riferimento internazionale nella pratica della meditazione, che ha studiato e approfondito con Anthony Elenjimittan, discepolo diretto di Gandhi. Il metodo formativo da lui ideato, il My Life Design, è stato applicato a migliaia di persone in aziende pubbliche e private, Business school internazionali, carceri, scuole e utilizzato nell’alta formazione del personale medico e sanitario, toccando tematiche relative alle scienze del benessere e della qualità della vita.