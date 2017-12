Jamiroquai: concerto in Italia

I Jamiroquai tornano in concerto in Italia il prossimo 10 luglio a Mantova (Piazza Sordello).

I biglietti per il concerto andranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 15 dicembre 2017 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Fondata dal frontman Jay Kay nel 1992, i Jamiroquai sono i pionieri del “future funk” nonché una delle band di maggior successo di tutti i tempi. Fin dal loro album d’esordio “Emergency on Planet Earth” nel 1993, i Jamiroquai hanno completamente reinventato il suono del pop moderno, influenzando tantissimi artisti e annoverando tra i propri fan, tra gli altri, Chance the Rapper, Pharrell, Tyler the Creator e Jungle.

La band nel corso della carriera si è esibita con “mostri sacri” della musica quali Stevie Wonder e Diana Ross, che hanno contribuito a ‘consacrare’ i Jamiroquai come una delle band più rilevanti e innovatrici dei nostri giorni. Con oltre sette album che hanno raggiunto la top10 della classifica inglese (tre hanno raggiunto addirittura la #1) e un Grammy Award vinto, la band ha venduto oltre 26 milioni di dischi in tutto il mondo e ottenuto il record nel Guinnes Book of World Records per l’album funk più venduto di sempre.

“Automation” è l’ultimo disco uscito lo scorso 31 marzo a distanza di sette anni dall’ultimo lavoro discografico. Fin dai primi giorni dalla sua uscita il disco ha ricevuto il massimo supporto delle radio e catalizzato l’attenzione del pubblico. Sull’album Jay Kay ha commentato: “l’ispirazione di Automation è una sorta di riconoscimento di quanto l’intelligenza artificiale e la tecnologia abbiano accresciuto il loro ruolo nel nostro mondo oggi e di come gli uomini stanno iniziando a dimenticare le cose più piacevoli, semplici ed espressive della vita, incluse le nostre relazioni con gli altri esseri umani”.