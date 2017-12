J-ax & Fedez: 1/6/2018 – Stadio San Siro “La finale”

Martedì 12 dicembre. J-Ax & Fedez annunciano che si esibiranno su un palco centrale a 360° per “La Finale” dell’1 giugno 2018 allo Stadio San Siro di Milano. L’idea è quella di sfruttare al meglio lo spazio e permettere al pubblico di godersi lo show da qualsiasi settore della location.

Sarà uno spettacolo totalizzante e immersivo grazie ad una struttura circolare che permetterà a tutto il pubblico di essere coinvolto. Sono già oltre 40 mila i biglietti venduti per l’evento unico in cui ripercorreranno le loro carriere con i brani più significativi, tratti dal proprio repertorio solista e dall’ultimo successo discografico scritto a 4 mani.

È uscito lo scorso 24 novembre “Comunisti col Rolex – Multiplatinum Edition”, l’edizione repack del triplo disco di platino, “Comunisti col Rolex”. L’album, anticipato dal singolo, già disco d’oro, “Sconosciuti da una vita”, si presenta in una nuova veste ed è disponibile in due versioni: standard e deluxe.

Il repack è arricchito da contenuti extra e contiene la hit dell’estate “Senza Pagare vs T-Pain” e cinque brani inediti: “Sconosciuti da una vita”, “Favorisca i sentimenti”, “Devi morire”, “Perdere la testa” e “Il kaos è chiuso”. Acquistando l’album nei formati fisici si può partecipare agli esclusivi “REPACK PARTY” con gli artisti. Per accedere all’evento, sarà necessario registrarsi su www.repackparty.it, utilizzando il codice presente nella confezione.

I biglietti dei nuovi settori sono disponibili da oggi, martedì 12 dicembre, dalle ore 12.00 online su http://lafinale.ticketone.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.