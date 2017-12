J-Ax e Fedez: Repack Party . Roma Milano

Dal 24 novembre è possibile acquistare, in tutti i negozi di dischi e nei digital store, “Comunisti col Rolex – Multiplatinum Edition” di J-Ax e Fedez. Si tratta del repack del progetto discografico, “Comunisti col Rolex”, certificato triplo platino, che, tra album e singoli, ha collezionato ben 22 dischi di platino.

Acquistando l’album nei formati fisici, Standard e Deluxe, si può partecipare agli esclusivi “REPACK PARTY”: una giornata con gli artisti tra firmacopie e showcase. Quattro eventi che saranno l’occasione per incontrare da vicino J-Ax e Fedez prima del grande evento, il 1 giugno a San Siro. Per accedervi, sarà necessario registrarsi su www.repackparty.it, utilizzando il codice presente all’interno della confezione.

Gli eventi si terranno nelle seguenti date:

19 Dicembre 2017 – ROMA – Atlantico Live:

– Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: incontro con i fan e firmacopie

– Dalle ore 21.00 alle ore 23.00: Showcase

21 Dicembre 2017 – MILANO – Fabrique:

– Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: incontro con i fan e firmacopie

– Dalle ore 21.00 alle ore 23.00: Showcase

L’acquirente potrà scegliere l’evento e l’orario in fase di registrazione, per Roma dal 24/11/17 al 17/12/17 e per Milano, dal 24/11/17 al 19/12/17. Si specifica che per motivi di sicurezza l’ingresso sarà garantito fino al raggiungimento della capienza limite del locale. Regolamento completo e maggiori dettagli sul sito www.repackparty.it.