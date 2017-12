“I’m here”, primo singolo da solista, di Erika Ietro

A partire da domani 7 dicembre, sarà in radio “I’m here”, primo singolo da solista della cantautrice siciliana ERIKA IETRO, arrangiato e prodotto da Peppe Milia (Tinturia, Miele, Not The Fonda) con la collaborazione di Roberto Macrì. Il brano, cantato in inglese, si ispira al pop internazionale con suoni che richiamano il trip pop anni ’80 nelle chitarre e la pop dance anni ’90 nei synth e nelle batterie elettroniche.

“ ‘I’m here”’ è un atto d’accusa – racconta Erika – una sfida e allo stesso tempo una accorata dichiarazione d’amore da chi si sente giusta nel posto sbagliato, tra gente pronta a pugnalarti e deriderti, solo perché sei nata in provincia ma non hai mai accettato le convenzioni sociali imposte da chi vive da comparsa e non da protagonista. Essere sempre se stessa vivendo a testa alta con la propria personalità ma nascondendo le insicurezze e la fragilità dietro una maschera, quando la maschera cade però resta solo l’amore, o forse è pazzia”.

Primo singolo da solista dopo la pubblicazione nel 2016 di un ep con la sua prima band, gli One More Glass, formazione che negli anni scorsi ha portato Erika ad esibirsi in centinaia di live e a raggiungere le finali nazionali del Tour Music Fest e del Sanremo Rock, oltre ad ottenere un secondo posto al Band Music Festival, “I’m here” anticipa l’uscita dell’Ep (prodotto da Peppe Milia) e sarà accompagnato da un videoclip, a breve online, girato dal regista Alessandro Castagna.