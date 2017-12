Il FIRENZE ROCKS continua a svelare i nomi delle stelle del rock che saliranno sul palco della Visarno Arena (Parco delle Cascine).

Nella prima giornata del festival, sabato 14 giugno, oltre ai FOO FIGHTERS ci saranno anche The Kills, Wolf Alice e Frank Carter & The Rattlesnakes.

THE KILLS sono un gruppo indie rock formato da Alison Mosshart e Jamie Hince il cui quinto album in studio, Ash & Ice, è uscito l’estate scorsa; WOLF ALICE sono una promessa del rock britannico, già nominati ai BRIT Awards 2016 come “miglior artista esordiente”; FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES sono un gruppo punk rock che ha pubblicato fino ad ora due dischi molto apprezzati dalla critica: “Blossom” e “Modern Ruin”.

I gruppi apriranno il concerto dei FOO FIGHTERS, attesissimi sul palco di Firenze Rocks con l’unica data italiana del loro tour.

I biglietti per tutte le giornate del festival sono in vendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Scarica la App Firenze Rocks (Apple e Android)

https://itunes.apple.com/app/id1200814211

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greencopper.android.firenzerocks