Il duo Hasa-Mazzotta: 7 dicembre in concerto al Teatro Koreja di Lecce

Giovedì 7 dicembre il duo HASA-MAZZOTTA, composto dal violoncellista albanese REDI HASA e dalla cantante salentina MARIA MAZZOTTA, sarà in concerto al Teatro Koreja di Lecce (Via Guido Dorso 70 – inizio concerto ore 20.45 – per info e prenotazioni: 0832 242000) per presentare live l’ultimo album “NOVILUNIO”. I biglietti per la data sono disponibili in prevendita sul circuito VivaTicket (https://goo.gl/rEx1i9).

Per l’unica tappa pugliese del tour saliranno sul palco insieme a Redi e Maria alcuni ospiti, tra cui Vincenzo Grasso (clarinetto), Gaetano Carrozzo (trombone), Andrea Perrone (tromba), Ovidio Venturoso (grancassa), Dino Donateo (basso tuba), Giorgio Distante (tromba), Riccardo e Federico Laganà con le loro “percussioni casalinghe” e altri ospiti a sorpresa.

«Novilunio è l’inizio di un nuovo capitolo – raccontano Hasa e Mazzotta – il tentativo di cimentarci nella scrittura e creazione di un nostro linguaggio musicale. Per la realizzazione di questo progetto abbiamo collaborato con grandi musicisti che ci hanno permesso di aprire lo sguardo verso nuove culture e sonoritá, come Bijan Chemirani (bendir, daf, zarb, cymbals) dall’Iran e Mehdi Nassouli (guembri, karkabs, bendir, tarr, voce) dal Marocco. Questo disco è il risultato del nostro sodalizio, nel rispetto delle radici e allo stesso tempo creativo e sperimentale, un’unione simbolica tra l’archetipo della notte e quello della luce».