Il Natale si avvicina e quest’anno una incredibile pop star made in USA ha deciso di reinterpretare alcuni dei più significativi brani della tradizione natalizia, aggiungere 6 brani originali e raccogliere il tutto in un album dal titolo “YOU MAKE IT FEEL LIKE CHRISTMAS”, già disponibile nei negozi tradizionali e in digitale.

Dal disco è tratto il brano “SANTA BABY”, disponibile per la programmazione radiofonica dall’8 dicembre.

Questa la tracklist del disco prodotto dabusbee e Eric Valentine.

1. Jingle Bells

2. Let It Snow

3. Silent Night

4. My Gift Is You

5. When I Was A Little Girl

6. Last Christmas

7. You Make It Feel Like Christmas feat. Blake Shelton

8. Under The Christmas Lights

9. Santa Baby

10. White Christmas

11. Never Kissed Anyone With Blue Eyes

12. Christmas Eve