Goran Bregovic in Italia con il Tour per il suo nuovo album

Cinque anni dopo l’album Champagne for Gypsies , Goran Bregovic torna con una nuova creazione incentrata sul tema della diversità religiosa e della coesistenza pacifica, il disco: “Three Letters from Sarajevo”, edito da Universal.

Un album che porta in sé l’urgenza e la voglia di raccontare il melting pot che è la cifra umana e artistica di questo grande artista internazionale per antonomasia «Io sono di Sarajevo, sono nato su una frontiera: l’unica dove si incontravano ortodossi, cattolici, ebrei e musulmani. Mio papà è cattolico, mia mamma è ortodossa, mia moglie è musulmana. E mi sento anche un po’ gitano, forse perché per mio padre, colonnello dell’esercito, era inaccettabile che facessi il musicista, un mestiere “da gitano”, come diceva lui».

E’ la storia di Sarajevo con le sue tante credenze, identità, con i suoi complessi paradossi che ha ispirato il nuovo album di questo nativo di Sarajevo, Goran Bregovic.

Sarajevo è la metafora dei nostri tempi, un luogo dove un giorno si vive da buoni vicini e il giorno dopo ci si fa la guerra. Il nuovo lavoro di Goran Bregovic “Three Letters from Sarajevo” si ispira a questa metafora.A

Attesissimo, Bregovic sarà a febbraio in Italia in un tour spettacolare che lo vedrà sul palco accompagnato da un’orchestra di 18 elementi con le quali calcherà i palchi di alcune delle maggiori città italiane: si parte da Lecce, poi Padova, Roma, Firenze, Milano, Bologna, Torino e Genova.

TOUR ITALIANO FEBBRAIO 2018

2 FEBBRAIO 2018: LECCE – Teatro Politeama Greco

3 FEBBRAIO 2018: PADOVA – Gran Teatro Geox

4 FEBBRAIO 2018: ROMA – Auditorium Parco della Musica

5 FEBBRAIO 2018: FIRENZE – Obi Hall

6 FEBBRAIO 2018: MILANO – Teatro Arcimboldi

7 FEBBRAIO 2018: BOLOGNA – Auditorium Manzoni

11 FEBBRAIO 2018: TORINO – Teatro Colosseo

13 FEBBRAIO 2018: GENOVA – Teatro Carlo Felice