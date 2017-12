Gli Swingrowers, sul prestigioso palco del Blue Note Club di Tokyo

Gli Swingrowers partiranno finalmente alla volta del Giappone: dopo l’annullamento del Blue Note Jazz Festival di Yokohama, che li avrebbe visti protagonisti lo scorso 24 settembre come unica band italiana, gli Swingrowers annunciano l’esibizione sul palco Blue Note Club di Tokyo per il prossimo 26 dicembre.

La band italiana, formata da Roberto Costa , Loredana Grimaudo, Alessio Costagliola , Ciro Pusateri e nota in tutto il mondo (sono reduci da tour in tutta Europa, USA e Canada, Russia, India) per il loro mix tra jazz, swing manouche e dance/electro, organizzerà insieme all’Istituto di Cultura Italiano a Tokyo un evento ad hoc in cui presenteranno agli italiani e non presenti a Tokyo, il loro album “Hits&Remix” che è stato pubblicato lo scorso giugno dalla casa di distribuzione Rambling Records, partner della casa discografica Freshly Squeezed Music di Brighton, del quale i Swingrowers fanno parte e per il quale, nel 2018 uscirà il loro terzo album