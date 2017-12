Giulia Mazzoni in concerto in Cina e Taiwan

Dopo il tour sold out in Cina nel 2015, dal 10 gennaio la pianista e compositrice GIULIA MAZZONI sarà in concerto in Cina e Taiwan per presentare il suo ultimo disco “ROOM 2401” (Sony Music Italy), già disponibile nei due paesi, oltre che in Italia.

Questi gli appuntamenti confermati

10 gennaio in concerto al Taoyuan Performing Arts Center – Taiwan (inizio concerto ore19.30)

11 gennaio master class al Puxian Gran Theater di Putian (Fujian) – Cina (inizio master class ore 19.30)

12 gennaio in concerto al Puxian Gran Theater di Putian (Fujian) – Cina (inizio concerto ore19.30)

13 gennaio conferenza al Crystal Orange Hotel di Tianjin – Cina

14 gennaio in concerto al Jinwan Grand Theater di Tianjin – Cina (inizio conferenza ore19.30)

17 gennaio in concerto all’Ullens Center for Contemporary Art (UCCA) di Beijing – Cina

19 gennaio in concerto al Guangxi Concert Hall di Nanning – Cina (inizio concerto ore 20.00)

21 gennaio in concerto a Hsinchu County – Taiwan (inizio concerto ore 14.30)

«Tornare in Cina e approdare a Taiwan per la prima volta con questo nuovo progetto, “Room 2401”, mi riempie di gioia – racconta Giulia Mazzoni in merito al tour – Non vedo l’ora di condividere la mia musica con il pubblico cinese che mi ha già accolta una volta con grande affetto e il nuovo pubblico che conoscerò per la prima volta, per rivivere con loro le emozioni che animano questo disco. I concerti sono stati concepiti per pianoforte solo per ricreare una dimensione musicale intima ed emozionale e il programma musicale è stato costruito inserendo composizioni e alcuni omaggi ad artisti per me significativi, cercando di raccontare così il mio percorso. Emozionarsi per poter emozionare, questo il motto che anima la mia musica e che accompagnerà questa esperienza».