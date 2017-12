Gazzelle: sold out per concerto a Roma

Un successo incredibile per l’artista romano GAZZELLE che registra il sold out per il concerto romano all’Atlantico Live il 16 marzo. A grande richiesta aggiunta anche una seconda data sabato 17 marzo. Ancora disponibili biglietti per il Fabrique di Milano il 18 marzo.

Lo scorso marzo è uscito il suo album di debutto “Superbattito” – per Maciste Dischi – in cui GAZZELLE, progetto solista esordiente, racconta l’amore, nella sua accezione più profonda e in cui le emozioni sono le vere protagoniste, in tutte le possibili sfaccettature.

“Superbattito” è formato da canzoni graffiate e sporche che si alternano, in maniera mai banale, alla spensieratezza di brani leggeri e ritmati, ad altri ancora malinconici, accompagnati da note di pianoforte, batteria di sottofondo e chitarre pop. Il singolo che ha anticipato il disco è “Quella Te”, brano che, fra il synth pop e cantautorato, riassume il tema dell’album.

Ad inizio 2018 uscirà in tutti i negozi fisici e digitali la versione deluxe di “Superbattito”, ovvero “Megasuperbattito”, prodotto da Maciste Dischi, edito da Sony e ATV e distribuito da Artist First. L’album conterrà, oltre al disco d’esordio, le due canzoni uscite quest’estate “Sayonara” e “Stelle Filanti” e tre brani inediti tra cui “Nero” – che ha raggiunto 150.000 views su YouTube in 48 ore dall’uscita arrivando secondo in tendenze.

Il lungo tour estivo di GAZZELLE ha raccolto grandi consensi da parte del pubblico raggiungendo quasi sempre il tutto esaurito per oltre 60 concerti. A fine ottobre ha iniziato invece il “Superbattito Club”, un tour di 18 date nei migliori club italiani, che culminerà con tre incredibili concerti a Roma e Milano!