“Échame la culpa” – nuovo singolo di Luis Fonsi

Si intitola “ÉCHAME LA CULPA” ed è il nuovo singolo inedito di LUIS FONSI, che dopo aver conquistato gli Stati Uniti e il Sud America sbarca da venerdì 8 dicembre nelle radio italiane.

L’artista dell’anno, l’uomo dei record che ha trasformato un tormentone estivo nella canzone capace di entrare nella storia della musica internazionale prova il raddoppio con un brano che in poco tempo ha raggiunto la vetta di iTunes in più di 40 paesi, la #2 posizione del Spotify Viral Chart e la Top10 della Global Spotify Chart.

Nel frattempo Luis Fonsi, che domani sera sarà tra i protagonista di MUSIC, il programma di Paolo Bonolis in onda su Canale 5, festeggia le sue 3 nomination ai prossimi Grammy Awards: Record of the Year, Song of the Year e Best Pop Duo/Group Performance.