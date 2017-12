Detto Fatto Xmas festeggia il Capodanno con una puntata speciale il 29 dicembre alle ore 14.00

Tra gli ospiti in studio: Valeria Marini, Giovanni Tocci, Noemi Batki e Matilde Gioli

Appuntamento speciale con Detto Fatto Xmas domani, venerdì 29 dicembre, dalle 14.00 su Rai2: Caterina Balivo e i suoi tutor festeggeranno la fine del 2017 e l’inizio del nuovo anno insieme a tanti ospiti speciali e tutorial dedicati al Capodanno.

A Detto Fatto Xmas arriverà Valeria Marini, che vestirà per l’occasione i panni di tutor aiutando due giovani ragazze nella scelta dell’abito adatto all’ultima notte dell’anno, mettendo a disposizione alcuni preziosi capi del suo guardaroba. Nel frattempo, Caterina Balivo avrà l’occasione di scambiare due chiacchiere con la showgirl, ripercorrendo insieme a lei alcuni momenti della sua carriera. In seguito, insieme a Giovanni Ciacci, Valeria Marini esprimerà il suo giudizio sui look dei colleghi vip nelle famigerate “Pagelle di Giò-Giò”.

Caterina Balivo darà poi il benvenuto ai celebri tuffatori Giovanni Tocci e Noemi Batki. Agli atleti sarà richiesto di lasciare la loro “divisa”, il costume, per indossare gli abiti perfetti per una festa di Capodanno elegante. Ad aiutarli nella scelta ci saranno il tutor di lifestyle Fabio De Vivo e le sorelle dei due campioni.

Lo studio di Detto Fatto Xmas si riempirà anche di magia con l’illusionista Erix Logan, accompagnato da Sara Maya, che avrà il compito di stupire con un trucco di magia tutti i telespettatori ed in particolare i più piccini.

Altra ospite speciale della puntata sarà l’attrice Matilde Gioli. Mentre il make up artist delle star Simone Belli penserà a rendere il volto di Matilde ancora più affascinante donandogli un tocco glamour adatto al Capodanno, Caterina Balivo chiacchiererà con lei e avrà modo di scoprire qualcosa in più della sua carriera iniziata quasi “per caso”.

Ospiti della puntata anche l’astrologo Simon & The Stars, che non vedrà l’ora di svelare cosa riserva il 2018 secondo gli astri, il pasticciere Roberto Rinaldini, che avrà invece il compito di preparare dei deliziosi e simpatici biscotti adatti alla notte di Capodanno e lo chef stellato Ilario Vinciguerra che preparerà un secondo speciale, perfetto da gustare l’ultima sera dell’anno. Detto Fatto è un programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Endemol Shine Italy.