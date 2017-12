Daniele Basso illumina i Trofei Ski World Cup Alta Badia

In occasione della Ski World Cup Alta Badia – Dolomites l’artista Daniele Basso, autore della scultura GIGANT realizzata alla partenza della pista Gran Risa nel 2015 per i 30 anni della manifestazione, interpreta anche per l’edizione 2017 i trofei dello Slalom Gigante e dello Slalom Gigante Parallelo in notturna illuminandoli con cristalli Swarovski®.

“I Trofei – dice Daniele Basso – celebrano le performances dei campioni nella meravigliosa unicità naturale dell’Alta Badia. Esaltano con la forma la strabiliante bellezza delle Dolomiti, monumentali e solenni, dove la protagonista è la neve! Che deve essere perfetta… Su cui si concentra tutta l’attenzione di preparatori, atleti e appassionati. Dove la tensione della gara diventa emozione, passione, gioia… Per una gara perfetta. Neve che diventa ghiaccio nei cristalli Swarovski, purissimi, in cui riscoprire tutti i colori e la bellezza dell’Alta Badia”.

E’ la metafora di una storia di passione, sport e bellezza che si rinnova ogni anno nel magico evento della Coppa del Mondo di Sci Alta Badia Dolomites. I trofei sono vere opere d’arte che interpretano il sentimento della Ski World Cup Alta Badia – Dolomites, celebrando la neve che rende possibili le gare e rende magica la montagna, nei suoi silenzi e nelle emozioni, alla riscoperta di esperienze autentiche per rigenerare lo spirito oltre il corpo.

” I Trofei – continua Basso – sono volutamente tutti uguali nelle dimensioni, per celebrare oltre la performance il valore Universale dello Sport… Quando determinazione, talento e passione spingono l’Uomo e l’Umanità verso nuovi obiettivi!”

Una scelta, i cristalli Swarovski®, nata non solo per coerenza con le forme a spigolo peculiarità dell’Arte di Basso e della scultura GIGANT” ma anche per il contenuto innovativo della collaborazione iniziata già nel 2011, quando per primo li ha abbinati all’acciaio specchiante, suo materiale d’elezione.

L’autenticità e la provenienza dei cristalli Swarovski vengono certificati dal logo che ri¬porta la dicitura Crystals from Swarovski, la firma del fondatore Daniel Swarovski e l’anno di fondazione dell’azienda. Dal 1895 Swarovski fornisce cristalli di qualità ineguagliabile, simbolo di artigianato e creatività che va ben oltre la mera manifattura; la loro brillantezza e versatilità possiedono il magico potere di realizzare visioni artistiche attraverso lo spettro creativo, e sono divenute ingredienti fondamentali del mondo della moda e dell’accessorio, della gioielleria e dell’interior, ma anche del design contemporaneo e dell’arte.

Entrambi i materiali sono eterni e sperimentano, attraverso la luce che in essi si riflette e si amplifica, un Arte etica e responsabile per l’uomo e per l’ambiente, che celebra i valori dell’Umanità che crede nella forza della vita.