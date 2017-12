Cristiano Malgiolio a Verissimo

“Sono molto felice di tutta questa popolarità. Non posso più camminare per strada e, a furia di fare foto con la gente, mi è venuta la cervicale”.

Queste le parole di Cristiano Malgioglio, tra gli ultimi eliminati di “Grande Fratello Vip”, ospite domani a Verissimo.

A proposito di questa esperienza nel reality di Canale 5 afferma: “Nella casa ho fatto di tutto. Il Gf ha messo in evidenza quello che sono nella vita con i miei amici, con tutte le mie fragilità”.

Durante la sua permanenza della casa l’artista è stato anche vittima di qualche frase dal sapore omofobo. Su questo argomento commenta: “Io personalmente non ho mai subito attacchi di omofobia, ma non m’indigno, ci rimango male per la comunità gay, non per me”.

Infine, a Silvia Toffanin che gli chiede chi vincerà il reality, l’artista risponde: “Il Grande Fratello Vip l’ho vinto io”.