Creberg Teatro Bergamo: Fiorella Mannoia

Un anno straordinario per Fiorella Mannoia: il successo dell’album “Combattente” uscito lo scorso autunno, il secondo posto al Festival di Sanremo con “Che sia benedetta”, il ruolo da protagonista al cinema nel film “7 minuti” di Michele Placido, i quasi 80 concerti di “Combattente Il Tour”, in tutta Italia, dai teatri della prima tranche invernale e della seconda in primavera, passando poi ai luoghi prestigiosi e alle suggestive location dell’estate e al gran finale estivo all’Arena di Verona.

E questo è stato anche l’anno del debutto televisivo per Fiorella, che ha sorpreso tutti nel suo one woman show “Un, due, tre… Fiorella!”. In onda a settembre, il sabato in prima serata su Rai 1, le due puntate hanno ottenuto un boom di ascolti.

E dopo l’Europa, a grande richiesta, il viaggio live prosegue ancora nei teatri di tutta Italia a dicembre e gennaio per la quarta e ultima tranche di questo fortunatissimo “COMBATTENTE IL TOUR”.

Il tour si concluderà così nel 2018, a più di un anno dal suo inizio, arrivando a quota 100 concerti!le nuove date:

DICEMBRE 2017

1 DICEMBRE, FIRENZE, TEATRO VERDI

3 DICEMBRE, ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

4 DICEMBRE, BARI, TEATRO TEAM

6 DICEMBRE, NAPOLI, TEATRO AUGUSTEO

8 DICEMBRE, BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO

9 DICEMBRE, BERGAMO, TEATRO CREBERG

11 DICEMBRE, CREMONA, TEATRO PONCHIELLI

12 DICEMBRE, PARMA, TEATRO REGIO

14 DICEMBRE, MANTOVA, PALABAM

16 DICEMBRE, MONTECATINI (PT), TEATRO VERDI

17 DICEMBRE, CESENA, NUOVO TEATRO CARISPORT

19 DICEMBRE, VARESE, TEATRO OPENJOBMETIS

20 DICEMBRE, REGGIO EMILIA, TEATRO ROMOLO VALLI

22 DICEMBRE, PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

GENNAIO 2018

7 GENNAIO, TRIESTE, TEATRO ROSSETTI

9 GENNAIO, BOLOGNA, TEATRO EUROPAUDITORIUM

12 GENNAIO, TORINO, TEATRO COLOSSEO

13 GENNAIO, MILANO, TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

È on air in queste settimane in tutte le radio il singolo “I Pensieri di Zo”, scritto da Fabrizio Moro, nuovo estratto dall’album certificato Platino “Combattente”, dopo i singoli “Combattente”, “Nessuna conseguenza”, “Che sia benedetta” e “Siamo ancora qui”.

Per “I Pensieri di Zo” sono stati realizzati tre videoclip, che chiudono il progetto in video “Combattenti”, iniziato con i video di “Combattente” e“Nessuna Conseguenza”. Le tre versioni video de “I Pensieri di Zo” ripercorrono la storia delle protagoniste dei capitoli precedenti, dalla loro infanzia all’età adulta.