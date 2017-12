Cosmotronic : nuovo doppio album di Cosmo

Cosmotronic è il nuovo doppio album di Cosmo in uscita il 12 gennaio 2018 per 42 Records/Believe, la cui copertina è appena stata svelata sui canali social ufficiali dell’artista.

Il disco è stato anticipato dall’uscita di Turbo, il singolo attualmente in rotazione radiofonica. Un brano veloce, ritmato, allegro ma al tempo stesso anche politico, accompagnato da uno short movie, girato da Jacopo Farina, che rappresenta un viaggio saltellante in quello che è il cosmo-pensiero.

Al via anche il pre – order su iTunes e il pre – save su Spotify del disco con instant gratification. Chiunque ordinerà o salverà l’album in digitale, riceverà gratuitamente in anteprima Tu non sei tu e Quando ho incontrato te. Due nuovi brani che giocano sulle due anime artistiche del deejay e producer di Ivrea: la canzone d’autore e la musica da club.

Cosmotronic sarà anticipato da una serie di live organizzati da DNA Concerti, che porteranno Cosmo ad esibirsi nelle principali capitali europee e nei più importanti club italiani.

Queste le date della leg europea: il 21 febbraio a Parigi (La Boule Noire), il 22 febbraio a Lussemburgo (Gudde Wellen), il 23 febbraio a Bruxelles (VK), il 25 febbraio a Londra (Birthdays), il 27 febbraio a Berlino (Berghain Kantine), il 1 marzo a Lugano (Studio Foce).

I primi appuntamenti in Italia saranno: il 17 marzo a Bologna (Link), il 23 marzo a Firenze (Tenax), il 24 marzo a Milano (Fabrique), il 30 marzo a Torino (OGR), il 6 aprile a Roma (Atlantico), il 7 aprile a Napoli (Duel Beat), il 14 aprile a Marghera – VE (Rivolta) e il 21 aprile a Bari (Demodè).

Quelli di Cosmotronic non saranno i soliti concerti in cui l’artista presenterà dal vivo le nuove tracce, ma veri e propri party itineranti a cui si aggiungeranno di data in data dj special guest.

I biglietti per le date italiane sono già disponibili online su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.