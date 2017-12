Italo ha deciso di premiare tutti gli iscritti al programma fedeltà Italo Più con il concorso “I nuovi viaggi di Italo EVO” iniziato il 30.11.2017 per terminare il 13.12.2017.

Durante questo periodo, per poter partecipare all’estrazione finale del premio, gli iscritti al programma fedeltà “Italo Più”, dovranno collegarsi al sito www.iviaggiditaloevo.it, compilare il form di registrazione e rispondere correttamente alle domande poste.

Il sito web proporrà una serie di video con alcune domande relative alle tante novità in arrivo con l’ingresso ufficiale di Italo EVO sui binari.

A partire dal 7 dicembre, infatti, Italo EVO, il treno più moderno d’Europa, interamente made in Italy, andrà ad implementare la flotta ampliando ulteriormente il Network di Ntv.

Attraverso dei video, della durata di pochi secondi, verranno svelati i dettagli di alcune delle più belle città italiane raggiunte da Italo EVO e il cliente dovrà indovinare esattamente a quale si fa riferimento.

Successivamente, ad ogni risposta esatta, apparirà una “pillola informativa” relativa alle tante novità previste per il 2018!

Il 10.01.2018, tra i partecipanti che risponderanno correttamente a tutti i quiz, verrà quindi estratto un fortunato viaggiatore che vincerà 100.000 punti Italo Più!

Con questa iniziativa Italo dimostra ancora una volta l’attenzione verso i propri viaggiatori per i quali ogni giorno si impegna non solo ad offrire servizi sempre più efficienti e qualitativamente superiori, ma anche a premiare chi da sempre lo sceglie per i propri spostamenti.