Concerto “Musiche Natalizie” in San Colombano

Giovedì 21 dicembre alle ore 20.30, San Colombano. Collezione Tagliavini presenta il concerto dedicato ai canti e alle musiche natalizie nell’ambito della rassegna Musica in San Colombano.

Un concerto in cui vengono eseguite sia musiche natalizie classiche, sia brani della tradizione popolare su strumenti tipici come le zampogne, i tamburelli e gli organi della Collezione Tagliavini.

Un’occasione per salutare l’inizio delle festività natalizie con una serata di grande musica.

Programma

Giovedì 21 Dicembre 2017 ore 20.30

Musiche Natalizie

Marco Beasley tenore

Stefano Rocco tiorba e chitarra

Fabio Accurso liuto

Fabio Tricomi zampogna, tamburello, violino

Matteo Bonfiglioli organo

Liuwe Tamminga campane, fairy bells e organo

Musiche natalizie classiche e di tradizione popolare di: Ninot le Petit, Francesco Soto de Langa, Athanasius Kircher, Luigi Vecchiotti e di tradizione popolare