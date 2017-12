Concerto di Natale al Teatro alla Scala

Il tradizionale Concerto di Natale del Teatro alla Scala si arricchisce di una seconda data: giovedì 21 e sabato 23 dicembre Giovanni Antonini dirige Coro e Orchestra della Scala in un programma mozartiano che comprende l’Ouverture da Lucio Silla, il mottetto Exsultate, Jubilate KV 165 con il soprano Brenda Rae e la Messa in do minore K 427 con i solisti Brenda Rae, Roberta Invernizzi, Francesco Demuro e Michele Pertusi.

Il programma ha una forte connotazione milanese: Lucio Silla fu composta da Mozart per il Regio Ducal Teatro di Milano nel 1772; il mottetto Exsultate, jubilate risale al medesimo soggiorno milanese e fu scritto per il castrato Venanzio Rauzzini che nel Silla interpretava Cecilio. A chiudere la serata la Messa in do minore, significativo ritorno di Mozart alla musica sacra nella piena maturità. Questa Messa, composta come voto per la guarigione della futura moglie Costanze, non sarà mai completata dall’autore (ascolteremo la versione completata nell’orchestrazione e nell’Agnus Dei da Helmut Eder) ma resta ciononostante un punto di riferimento e un apice del genere sacro nel Settecento.

Il Teatro alla Scala celebra il Natale con un programma sacro e prosegue nel progetto di sviluppo del repertorio sinfonico-corale già presente nella Stagione Sinfonica (si sono già ascoltate la Sinfonia n° 2 di Mahler diretta da Daniele Gatti e la Messa per Rossini diretta da Riccardo Chailly, che con il Coro femminile dirigerà anche la Sinfonia n° 3 di Mahler) e nella valorizzazione del Coro diretto da Bruno Casoni.

Il Concerto di Natale, evento introdotto nel cartellone scaligero da Riccardo Muti nel 1996 e da allora affidato alle bacchette più prestigiose, tra le quali il Direttore Musicale Riccardo Chailly, sarà anche quest’anno trasmesso, oltre che da Rai Radio Tre in diretta, da Rai Cultura in differita su Rai1 domenica 24 dicembre alle ore 9.05 e in replica, in versione integrale, su Rai5 lunedì 25, la sera di Natale, alle 21.15.

Il concerto sarà trasmesso in differita anche da Servus TV in Austria, da Cyprus Broadcasting System a Cipro e da Tohokushinsha in Giappone.

