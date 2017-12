Collettamento e depurazione nel bresciano

“Abbiamo stanziato quasi otto milioni di euro per tre importanti interventi da realizzare, nell’ambito del servizio idrico integrato delle acque bresciane, nei comuni di Rovato e San Paolo”. Lo annuncia l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi, a seguito della firma del decreto che approva lo stanziamento dei fondi all’Ufficio d’ambito (Ato) di Brescia.

INTERVENTI – “Grazie alle variazioni al bilancio approvate nell’ultima Giunta – sottolinea Claudia Terzi – abbiamo recuperato ben 7.793.000 euro che possiamo destinare a tre importanti interventi. In particolare, nel comune di Rovato sono previsti il collettamento dei terminali fognari e l’estensione della rete fognaria nelle zone non servite. A San Paolo, invece, i fondi verranno impiegati per il nuovo depuratore”.

RISPOSTA CONCRETA AL TERRITORIO – “Grazie al contributo stanziato – conclude l’assessore regionale – riusciremo a completare, migliorare e portare a termine tutte quelle azioni finalizzate all’adeguamento dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione non conformi alla direttiva Ue sul trattamento delle acque reflue urbane. Una risposta concreta al territorio che ci permettera’, da un lato di affrontare i bisogni dei nostri cittadini e dall’altro, ottemperare alla procedura d’infrazione europea per il mancato rispetto degli obblighi comunitari in materia di trattamento delle acque”.