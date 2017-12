Coez Tour – Aggiornamenti

ANNUNCIATA LA DATA DEL 7 LUGLIO A ROCK IN ROMA:

i biglietti sono in vendita dal 30 novembre

CONTINUA IL “FACCIO UN CASINO TOUR INVERNALE” (TUTTO SOLD OUT):

LA DATA DEL 1 DICEMBRE A PARMA E’ STATA SPOSTATA AL 27 DICEMBRE.

ALENDARIO DEI CONCERTI

02/12 Milano – Alcatraz SOLD OUT

03/12 Milano – Alcatraz SOLD OUT

04/12 Milano – Alcatraz SOLD OUT

07/12 Catania – MA SOLD OUT

08/12 Catania – MA SOLD OUT

09/12 Catania – MA SOLD OUT

14/12 Bologna – Estragon SOLD OUT

15/12 Genova – Bangarang_Crazy Bull SOLD OUT

16/12 Perugia – Urban SOLD OUT

27/12 Parma – Campus Industry SOLD OUT

28/12 Mosciano Sant’Angelo (TE) – Pin Up SOLD OUT

29/12 Maglie (LE) – Industrie Musicali SOLD OUT

03/02 Roma – PalaLottomatica SOLD OUT

04/02 Roma – PalaLottomatica SOLD OUT

07/07 Roma – ROCK IN ROMA

Continua il tour invernale di Coez per la presentazione di “FACCIO UN CASINO”, il suo ultimo disco di inediti, DISCO DI PLATINO e 7° posto della Top Album Fimi/Gfk (con 29 settimane complessive di permanenza in classifica), con oltre 35 milioni di ascolti stream.

Esauriti i biglietti di tutte le date: 28 date, 28 sold-out.