“Chirurgia e medicina estetica dalla A alla Z”

Si sa, la nostra epoca è quella dei belli e giovani a ogni costo. La chirurgia e la medicina estetica sono argomenti popolari, di tendenza, proposti di continuo da tv – nelle serie e nei talk –, radio, quotidiani, riviste, web. Insomma, tutti ne parlano, soprattutto si commentano gli eccessi: quelle labbra un po’ troppo gonfie, quello zigomo così pronunciato, quei lineamenti stravolti…

Ma ai trattamenti per prolungare la giovinezza o per correggere inestetismi fisici ricorrono molte più persone di quanto si pensi, non certo solo i vip: le possibilità aumentano di pari passo col progresso degli strumenti tecnici, capaci di ottenere risultati lasciando segni appena percettibili. E, come in tutti i campi, esistono miti da sfatare e argomenti da chiarire: la cosiddetta sezione FAQ, le frequently asked questions, giorno per giorno si allunga.

Per la prima volta tre chirurghi estetici di fama internazionale si uniscono per fornire un vero e proprio dizionario della disciplina rivolto ai non addetti ai lavori, in cui i trattamenti di medicina e chirurgia estetica sono descritti in maniera chiara, semplice, aggiornata e quanto più possibile oggettiva.

Dizionario che contiene, tra l’altro, anche definizioni esplicative di termini scientifici, nomi ereditati dalla cultura anglosassone ed espressioni gergali entrati nel linguaggio di uso comune che spesso risultano incomprensibili, quando non sono fonte di fraintendimento.

L’intento è approfondire le conoscenze dei lettori in tema di medicina e chirurgia estetica, rispondere alle domande che i pazienti più frequentemente rivolgono agli specialisti, perché, in un’epoca di “medicina informata”, in cui ci si rivolge al professionista dopo aver letto paginate sul web, diventa essenziale la chiarezza.

GLI AUTORI

Davide Lazzeri svolge la propria attività libero-professionale a Roma. Specialista in Chirurgia Plastica ed Estetica, si è formato e ha lavorato in alcuni dei più prestigiosi centri di chirurgia plastica del mondo. Docente nelle Università di Ancona e Firenze, partecipa a programmi televisivi di divulgazione scientifica e collabora con importanti quotidiani e riviste.

doc.davidelazzeri.com

Diego Gigliotti, medico chirurgo estetico, svolge attività libero-professionale a Roma, Milano e Perugia. È responsabile della Divisione di Chirurgia della Casa di Cura Villa Fiorita di Perugia. Collabora come opinion leader per le maggiori aziende produttrici di filler e tossina botulinica. È docente presso l’Università di Catanzaro.

www.diegogigliotti.com

Manuel Francisco Castello, specialista in Chirurgia Plastica ed Estetica, vive e lavora a Roma. È docente in diversi Master Universitari di Chirurgia Estetica, membro della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica e responsabile della Chirurgia Estetica e Plastica della Clinica Villa Salaria. Collabora alle rubriche scientifiche di alcuni quotidiani e riviste.

www.chirurgiaesteticastello.com