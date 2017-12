“Che tempo che fa” : gli ospiti di domenica 17 dicembre

Domenica 17 dicembre, alle 20:35, su Rai1, nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio Che tempo che fa.

In apertura di puntata in collegamento l’on. Emma Bonino commenterà con Fazio l’approvazione della legge sul fine vita, punto di arrivo di una lunga battaglia.

In esclusiva Lewis Hamilton, quattro volte campione del mondo di Formula 1, il pilota con più pole position della storia si racconta al pubblico di Fabio Fazio in una delle sue rare interviste televisive.

In anteprima esclusiva per Che Tempo che Fa Fabri Fibra e Tiziano Ferro canteranno insieme, per la prima volta, “Stavo pensando a te”, tratto dall’album “Fenomeno” di Fabri Fibra, in vendita su tutte le piattaforme digitali a partire dalla sera stessa. Entrambi gli artisti hanno pubblicato a novembre le edizioni speciali dei loro ultimi album.

E poi Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate della Rai, dai mille impegni: in libreria con “La mia vita in cucina” (Rai Eri), dove abbina le sue ricette ai suoi ricordi e aneddoti e ancora in televisione con “La Prova del Cuoco”, accosta la conduzione della serata speciale “Un mondo a colori” – con la quale il 16 dicembre si apre la 28ma edizione del Telethon – e, tra febbraio e marzo, “Sanremoyoung”, un nuovo talent musical con protagonisti i millenials.

Al loro secondo film insieme da protagonisti, Antonio Albanese e Paola Cortellesi parleranno, tra l’altro, di “Come un gatto in tangenziale”, in uscita il 28 dicembre per la regia di Riccardo Milani. Il giornalista e scrittore Vito Mancuso i cui libri non mancano mai di innescare una grande attenzione da parte del pubblico, l’ultimo uscito a ottobre si intitola “Il bisogno di pensare”.

Infine ancora musica con il cantante scozzese Tom Walker il cui singolo “Leave a light on” che in poche settimane ha conquistato le radio italiane. L’uscita del suo primo album è prevista per il 2018.

Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.